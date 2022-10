INÉDIT - Relation toxique : comment Florence a pu s'en sortir et guérir ?

Florence nous avait appelés le 22 décembre 2021. Elle avait parlé de son compagnon avec qui elle était en couple depuis huit ans. Bien que très amoureuse de lui, elle ne se sentait pas heureuse dans cette relation, car son compagnon la faisait beaucoup souffrir moralement, et ce, depuis le début de leur histoire. Elle se demandait alors pourquoi elle n'arrivait pas à se détacher de cet homme.

Aujourd'hui, Florence est séparée de cet homme depuis les fêtes de fin d'année. "C'est lui qui est encore parti. Il a longuement caressé le chien que nous avions pris ensemble dans un élevage (...) et j'ai compris que là, il me tournait les talons encore une fois. Et là, j'en ai eu marre", explique Florence dans cet épisode de Que sont-ils devenus ?

"J'entends de la colère qui s'exprime (...) C'est aussi une bonne chose parce que ce soir-là (de l'appel, ndlr), il n'y avait que de l'empathie, beaucoup d'indulgence et de compréhension. Et la colère, ça aide quand on se sépare. C'est une émotion positive qui aide aussi à avancer dans ces situations-là", analyse Caroline Dublanche.

"Ce qui aide aussi (...) c'est parfois, un peu quand même, de se plonger dans son histoire. Parce que depuis toute petite, vous avez fait le lien entre vos parents (qui ne s'entendaient pas, ndlr). Et pour ce faire, vous avez dû mettre en sourdine vos propres besoins. Vous avez développé du coup beaucoup d'empathie, ce qui est une qualité évidemment, mais qui vous a amenée, en tout cas dans cette relation, à faire passer les besoins de cet homme avant les vôtres et à vous oublier", ajoute-t-elle. "Le truc aussi, c'est qu'il ne me donnait pas le choix, sinon il devenait agressif", précise Florence.

"On a toujours le choix, pardon de dire cela. Alors j'entends que le comportement de cet homme était très tyrannique, très irascible, très rigide et que face à ce genre de personnalité, il est bien difficile de pouvoir exprimer, ne serait-ce qu'une émotion, une opinion, parce que dès que l'on ne pense pas comme eux, c'est l'agression. Donc j'entends ça. Mais, vous étiez quand même restée huit ans avec cet homme, ce n'est pas rien (...) Cet homme vous donnait très peu et vous vous lui donniez beaucoup", lui répond Caroline Dublanche.

Florence se sent désormais "libérée"

Florence a parcouru beaucoup de chemin depuis sa séparation. "Et je me suis rendue compte que là, en étant libérée de mon ex-compagnon, je fais plein de choses (...) même ma maison s'est transformée, mon jardin s'est transformé. Je me suis fait une petite paire de rideaux récemment, rien qu'avec de la récupération. C'est magnifique, on dirait des couchers de soleil chez moi", décrit Florence.

"Elle est émouvante cette image. Parce que finalement, à travers cela et on l'entend, il y a de la gaieté qui revient, il y a de la lumière, il y a quelque chose de la vitalité que vous aviez perdue dans cette relation-là", renchérit Caroline Dublanche.

