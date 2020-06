publié le 26/06/2020 à 07:14

Les plages ont été prises d'assaut ce jeudi 25 juin au Royaume-Uni et il était difficile de trouver une place pour poser sa serviette. Pourtant, les mesures de confinement sont toujours d'actualité : les pubs et restaurants sont encore fermés et ne rouvriront que le 4 juillet. Une distance de 2 mètres est imposée entre chaque personne. On en était loin hier à Bournemouth.

Agglutinés, des locaux et des touristes venus pour certains de Birmingham, un trajet de 6h aller-retour, il est toujours interdit de passer la nuit ailleurs de chez soi. Mais les autorités ont remarqué la présence de camping-car dans les environs. "Il y a toujours personne qui a eu le coronavirus donc pour moi peu importe. Ça devient un peu le désordre ici. Ça risque de déclencher une 2e vague si tout le monde fait ce qu'il veut", a déclaré l'un des vacanciers à la BBC.

Le problème, c'est que pour certains ce n'est pas que quelques verres, et plusieurs bagarres ont été déclenchées. Sans parler des 33 tonnes de déchets ramassées sur la plage. Les autorités ont déclaré un "incident majeur" pour renforcer les effectifs policiers.

À retrouver également dans ce journal

Levothyrox - Le laboratoire Merck a été condamné en appel à verser 1.000 euros par plaignant ce jeudi 25 juin.

Justice - Selon des informations révélées par le Point, plusieurs avocats ont été mis sur écoute par le parquet national financier (PNF) dans le cadre de la recherche d'une éventuelle taupe dans l'affaire dite des "écoutes" de Nicolas Sarkozy.



Coronavirus - Un million de Franciliens vont recevoir dans les prochains jours un bon pour se faire tester au Covid-19. Le but de cette initiative est de cartographier la circulation du virus dans la région et de ne pas passer à côté de foyers de transmission.