Pour quand sera le confinement ? Emmanuel Macron veut se donner du temps et ne pas céder à la pression des médecins alors que la barre des 3.000 patients en réanimation vient d'être atteinte pour la première fois depuis début décembre.

Au CHU de Lille, les indicateurs sont au rouge et le chef des urgences Patrick Goldstein plaide pour un reconfinement express et total : "Il faut reconfiner vite et fort, comme la première fois et pendant quinze jours. Il faudrait faire cela pendant les vacances scolaires car cela aurait un moindre impact sur la scolarisation des enfants et je pense que la fermeture des écoles n'est pas une bonne solution".

Est-ce que le gouvernement entendra ces appels à l'aide ? Selon le JDD, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi mais l’Élysée à démenti toute prise de parole dans les prochains jours. Le président de la République attend notamment la publication d'un rapport sur l'efficacité du couvre-feu à 18h. Et il ne serait pas très favorable à l'idée d'un troisième confinement.