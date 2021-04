Qui peut bénéficier d'une aide financière pour aller chez le psy ?

publié le 23/04/2021 à 15:31

Face à la crise sanitaire, de nombreux Français se trouvent en détresse psychologique. Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) publiée en mars 2021, environ un Français sur sept de plus de quinze ans déclarait "des symptômes évocateurs d’un état dépressif" en mai 2020, après le premier confinement, contre un peu plus d'un sur dix en 2019.

Depuis, avec le deuxième puis le troisième confinement, la situation ne semble pas s'améliorer. Face à cette vague de dépressions et de troubles anxieux, les jeunes sont les premiers à pouvoir bénéficier de consultations de psychologie remboursées à 100% par l'Assurance maladie.

Les étudiants peuvent notamment utiliser le dispositif Santé Psy Etudiants, qui propose trois séances gratuites, renouvelables une fois, chez les psychologues partenaires.

Pour les enfants, un dispositif d'ici la fin du mois

Pour en bénéficier, il faut d'abord se rendre chez un médecin généraliste ou dans un service de santé universitaire pour obtenir une ordonnance, qui permet de s'inscrire dans un parcours de soins. Il faudra y retourner pour bénéficier d'un renouvellement.

Emmanuel Macron a également annoncé mercredi 14 avril la mise en place d'un forfait de dix séances de psychologue prépayées pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans. Cette fois, c'est 10 consultations qui sont remboursées à 100%, et il faudra toujours une prescription médicale. Pour l'heure, le dispositif intitulé "100% psy enfant" n'est toutefois pas encore mis en place. Contacté par franceinfo, le secrétariat d'État chargé de l'Enfance a indiqué que le dispositif serait effectif d'ici à la fin du mois prochain.

Des aides déjà existantes

Depuis 2018, si vous vivez dans le Morbihan, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, ou dans les Landes, l'Assurance maladie expérimente également le remboursement à 100% des frais de psychologie. Toujours dans le cadre d'un parcours de soin, jusqu'à 20 séances peuvent être gratuites.

Si vous ne répondez à aucun de ces critères, il est possible de bénéficier de séances remboursées en se rendant dans votre Centre médico-psychologique (CMP) de référence, en fonction de votre implantation géographique. Attention toutefois, les listes d'attente pour obtenir un rendez-vous peuvent être très longues.

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir si elle peut rembourser certains soins psychologiques. Certaines proposent des forfaits qui le permettent.

Bientôt des évolutions

Fin mars, les complémentaires santés se sont également engagées à prendre en charge à l'avenir plusieurs consultations de psychologues par an, dans une limite de 60 euros par séance. Comme le chèque psy pour les enfants, la mesure n'est toutefois pas encore en vigueur, les trois fédérations concernées souhaitant d’abord "initier un échange" avec les syndicats de médecins et de psychologues.



Pour rappel, les psychologues sont des professionnels de la psychothérapie, qui proposent un accompagnement en cas de détresse psychologique. En cas de suspicion de troubles plus graves, d'une impossibilité de fonctionner normalement au quotidien, il est conseillé de se rendre plutôt chez un psychiatre. Là, les consultations sont remboursées à 70% par l'Assurance maladie, et le complément est souvent pris en charge par la mutuelle.