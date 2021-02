publié le 22/02/2021 à 08:36

Pour répondre à la détresse psychologique qui semble gagner de plus en plus de jeunes, le gouvernement a créé un "chèque psy". Depuis le 1er février, les étudiants peuvent en bénéficier afin de consulter un psychologue et suivre des soins. "La première semaine, cela a concerné 1.200 étudiants. 2.000 étudiants, la semaine suivante et 2.000 étudiants la troisième semaine de février", annonce Frédérique Vidal.



La ministre de l'Enseignement supérieur qui souhaite éteindre la polémique lancée sur l'islamo-gauchisme dans les universités, a martelé se concentrer sur la gestion de la crise sanitaire et les conséquences économiques et psychologiques pour la jeunesse.

"Plus de 850 psychologues de villes se sont engagés à nos côtés. L'idée, c'est d'être inscrit dans un parcours de soin (...) Le premier travail est de faire en sorte que les étudiants expriment cette détresse (...) Ce sont des jeunes extrêmement responsables, qui voient que nous devons affronter quelque chose de très difficile et qui n'osent pas se plaindre parce qu'ils se disent qu'il y a plus malheureux qu'eux", a ajouté Frédérique Vidal.