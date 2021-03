Psychothérapie : Pourquoi consulter, quand et avec qui ?

publié le 12/03/2021 à 03:12

Clément s'est retrouvé au milieu du divorce de ses parents. Il a dû témoigner contre son père. Aujourd'hui, il a le sentiment que cela a influencé sa vie et particulièrement ses études, qu'il semble avoir sabordé par culpabilité. Clément voudrait se débarrasser de certaines choses de son passé.

Françoise a perdu son premier mari lorsqu'elle avait 43 ans puis son second il y a 3 ans. En ce moment tous ces deuils remontent et la submergent. Françoise a l'impression qu'elle n'arrivera pas à calmer son chagrin.

David s'est remis avec sa compagne après une période de séparation. Actuellement en reconversion professionnelle, David vient d'apprendre que sa femme était enceinte. Il ne souhaitait pas d'enfant et se pose des questions à propos de son avenir.

Sofiane perd la vue depuis 8 ans à cause d'un décollement de la rétine. Il est en attente d'un don de cornée pour lui permettre de recouvrer une partie de sa vue. L'attente et la solitude sont difficiles à vivre.

Alain est débordé par les crises de son fils de 29 ans. Il ne sait plus comment les contenir d'autant qu'elles sont de plus en plus violentes.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook