Quels sont les bienfaits du silence ?

Beaucoup de gens excédés par le bruit le recherchent. Le silence est un phénomène en voie de disparition. Il est de plus en plus rare dans notre monde de communication et de distraction permanente. Il est même devenu le nouveau luxe quand on est citadin.

Dans les open spaces au travail, dans les transports, dans les immeubles mal isolés phoniquement, combien de fois arrivons-nous à échapper au bruit et à obtenir un moment de silence ? Pourtant, il nous est bénéfique.

Avant de parler de ses bienfaits, il s'agit de définir le silence. Sur l’échelle des sons mesurés en décibels, en théorie ce devrait être zéro décibels : aucun son audible pour l’oreille humaine. Mais le silence n’existe pas dans la nature. Pour s’en rapprocher, il faut aller dans un désert. Sinon, on a toujours un peu de bruit, le bruissement des feuilles d’arbres, le bruit du vent, même léger. Cela correspond à environ 20 ou 30 décibels.

Le silence absolu peut-être assourdissant

Le silence absolu, on peut cependant le fabriquer. Il est artificiellement créé dans des pièces étranges, les chambres sourdes dites anéchoïques, car sans écho. Elles servent à effectuer des tests sonores et à étudier les comportements humains. C’est ce que font les agences spatiales qui testent leurs astronautes pour les préparer au silence absolu de l’espace.

Et comment réagit-on ? Je veux parler du commun des mortels, pas de Thomas Pesquet. En fait pas très bien, la plupart des volontaires ne tiennent pas longtemps. Le silence peut être assourdissant. Quand on supprime tout bruit extérieur, il y a encore du bruit, mais le bruit, c’est nous ! C’est le bruit de notre corps qu’on entend.

Entendre sa respiration, son cœur qui bat, les gargouillis de son ventre… tous ces bruits internes, ça peut être incroyablement désagréable. Et sans sons extérieurs, on peut vite perdre ses repères, ce qui peut provoquer des angoisses. Donc, quand on parle de silence, en fait, on veut plutôt parler de calme.

Le calme a un effet relaxant et antidépresseur

Le silence ou le calme procure un effet relaxant. Il abaisse la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Il améliore le sommeil. On l’a tous expérimenté, le silence permet aussi de réaliser plus facilement des tâches qui demandent de la concentration. On a les pensées plus claires. On mémorise et consolide mieux ses apprentissages.

Mais ce n’est pas tout, le silence agit comme un antidépresseur. Plus le niveau sonore augmente et plus le risque de dépression et d’anxiété est élevé. A l’inverse, quand nous sommes au calme, notre corps et notre cerveau réagissent de la même manière que lorsque nous méditons. Le silence permet de rentrer en soi-même, de prendre conscience de sa vie intérieure, et pas seulement des gargouillis de son ventre.

Voici quelques conseils pour réussir à profiter de ces bienfaits. Ne serait-ce que quelques minutes par jour, on essaie de créer autour de soi une bulle de silence et de prendre rendez-vous avec soi-même. On peut, par exemple, se lever avant le reste de la maisonnée et prendre son petit déjeuner dans le silence. En plus, c’est bon à savoir : être au calme permet de manger moins. Sans doute parce que l’absence de bruit fait qu’on est davantage concentré sur ses sensations. Et après, on peut toujours écouter sa radio préférée.