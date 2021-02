publié le 26/02/2021 à 19:04

Comment évolueront les mesures sanitaires ? Le Premier ministre Jean Castex a alerté, jeudi 25 février, sur la situation épidémique dans 20 départements du pays, placés sous surveillance renforcée. Un confinement les week-ends à Paris a été un moment évoqué.

Au micro de RTL, l'infectiologue Karine Lacombe a prôné une mise sous cloche et a estimé que les autorités françaises font fausse route face aux variants. Anne-Claude Crémieux, membre de l'Académie de Médecine et professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, reconnaît qu'il existe énormément d'incertitudes mais se veut rassurante sur la propagation du virus dans les écoles.

"La circulation du virus dans les écoles est un reflet de ce qu'il se passe à l'extérieur" des établissements. Selon la spécialiste, "l'école en soi n'est pas un facteur d'accélération de l'épidémie".

Autre point important, avancé par l'infectiologue : "les personnes infectées par le coronavirus, que ce soit les enfants ou les adultes" sont contaminés, la plupart du temps, à l'extérieur de l'école. Enfin, "les professeurs n'ont pas l'air d'être plus exposés aux contaminations", poursuit-elle, encourageant le maintient de l'ouverture des écoles, "une stratégie profitable à nos enfants".

Anne-Claude Crémieux a par ailleurs rappelé que "le vaccin reste une arme importante et utile" pour éviter tout nouveau reconfinement. Il permet de "diminuer de façon importante les hospitalisations dans la population âgée et les décès". "Plus on va vacciner, plus on va diminuer l'impact de la pandémie" sur nos systèmes de santé, a-t-elle défendu.