Problèmes d'audition : que valent les tests auditifs sur Internet ?

On trouve sur Internet de nombreux tests pour évaluer son audition. Tapez "tests d’audition" dans un moteur de recherche et vous verrez s’afficher plein de propositions venant de marques d’appareils auditifs.

Ces tests gratuits permettent en quelques minutes de faire le point sur son audition. Ils n’ont pas de valeur diagnostique, mais ils sont quand même indicatifs. Et ils peuvent aider à prendre conscience qu’on n’entend pas bien. C’est une première étape qui peut amener à consulter.

En France, on a encore tendance à tarder avant de prendre rendez-vous chez un ORL pour faire un bilan auditif, peut-être parce qu’on considère comme une fatalité le fait de devenir dur de la feuille en vieillissant.

La perte est souvent progressive et insidieuse

Beaucoup de personnes ont des troubles auditifs. On estime que 10 millions de Français ont des problèmes d’audition, qu’ils soient légers ou importants. Quand on avance en âge, on peut souffrir de ce qu’on appelle la presbyacousie, l’équivalent pour les oreilles de la presbytie pour les yeux. C’est le trouble auditif le plus fréquent après 60 ans.

Cette baisse de l’audition est progressive et insidieuse. À ses débuts, elle se manifeste souvent par une difficulté à suivre une conversation dans une ambiance bruyante, comme par exemple au restaurant ou dans un open-space. On a aussi tendance à monter le son de télé ou de la radio, et à avoir l’impression que les présentateurs articulent mal. On capte mal les paroles. En revanche, on entend bien les sons purs, comme la sonnerie d’un téléphone ou le chant des oiseaux.



Ces tests en ligne permettent de détecter une baisse de l’audition. C’est simple, il suffit de se rendre sur un site web ou sur une appli pour smartphone. Après avoir répondu à quelques questions et bien réglé le volume, des tests demandent d’écouter certains sons et d’indiquer si on les perçoit.

D’autres tests, dits vocaux, proposent, eux, d’écouter de courts dialogues avec un bruit de fond. Il est ensuite demandé de répondre à un questionnaire qui vérifie si on a bien compris certains mots. A la fin du test, on vous demande généralement de renseigner votre adresse mail pour vous envoyer les résultats.

Ces tests restent moins précis qu'un audiogramme

Les tests réalisés avec un bruit de fond sont plus efficaces pour dépister une baisse de l’audition car ils permettent d’évaluer la compréhension de la parole. Ceux qui utilisent des mots courts, des syllabes ou encore une succession de chiffres sont plus fiables, car avec des phrases entières, le cerveau peut reconstituer l’intégralité de la discussion même s’il ne l’a pas entendue, et cela peut fausser le résultat.

Par exemple, l’application Höra, qui a été développée par la Fondation pour l’audition, fait entendre des chiffres dans un environnement sonore et réussit 9 fois sur 10 à dépister la perte auditive. Tous ces tests ont cependant des limites. Ils sont beaucoup moins précis qu’un audiogramme proposé chez un audioprothésiste ou un médecin ORL. Et, comme avec tous les tests, les faux négatifs existent. Ils peuvent donc être faussement rassurants. Il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs pour voir si les résultats concordent.

Au final, ces tests s’adressent plutôt aux personnes qui ont un doute sur leur audition, qui ont l’impression d’entendre moins bien, en particulier au milieu d’un groupe. Ces tests peuvent inciter à consulter un médecin ORL dont l’accès, précisons-le, n’est pas direct. Sauf urgence, il faut d’abord s’adresser à son médecin traitant pour être pris en charge normalement.