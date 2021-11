Afin de faire face au rebond épidémique, le gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles mesures. Jeudi 25 novembre, Olivier Véran, ministre de la Santé a annoncé l'ouverture de la dose de rappel de vaccins anti-Covid à tous les adultes. "Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes", a déclaré Olivier Véran avant de rajouter qu'elle sera ouverte "dès ce samedi" 27 novembre.

Dans un avis rendu ce jeudi matin, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait recommandé que le rappel de vaccin soit fait dès l'âge de 18 ans, 5 mois après la vaccination complète. Seulement six jours auparavant, la HAS préconisait que le rappel soit fait à partir de 40 ans, 6 mois après la dernière injection. Mais elle avait décidé d'abaisser ces délais car la "reprise de l'épidémie" est "encore plus forte qu'attendu".

Actuellement, seules certaines personnes peuvent recevoir une dose de rappel, dont les plus de 65 ans, ainsi que les personnes à risque et les soignants. Il était jusque-là prévu que les plus de 50 ans y aient accès à partir du 1er décembre.