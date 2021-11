DIRECT VIDÉO - Coronavirus, vaccin, 5ème vague : suivez les annonces d'Olivier Véran

Comme un air de déjà-vu. Après un Conseil de défense et des premières pistes dévoilées par Gabriel Attal en sortie du Conseil des ministres, c'est désormais au tour d'Olivier Véran de prendre la parole ce jeudi 25 novembre. Le ministre de la Santé va détailler les annonces prises pour enrayer la cinquième vague qui sévit en France.

Pour l'exécutif, l'enjeu est clair : il s'agit de "sauver les fêtes de fin d'année", a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Le gouvernement a ainsi examiné la conduite à tenir en pleine reprise de l'épidémie en France, avec plus de 30.000 cas diagnostiqués, même si l'aggravation est pour le moment nettement moins marquée en matière d'hospitalisations. Plus largement, l'Europe est à nouveau devenue depuis quelques semaines l'épicentre mondial de la pandémie.

Suivez en direct les annonces de Véran

12h59 - Il faut rester vigilant, dit Olivier Véran qui rappelle l'importance de maintenir les gestes barrières. "Il faut remettre le masque. Un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque obligatoire en intérieur, même dans un lieu soumis au passe sanitaire", ajoute-t-il.



12h57 - Les tests PCR et antigéniques seront désormais valables "24 heures" au lieu de "72 heures". Concrètement, ceux qui refusent de se faire vacciner devront "se faire tester tous les jours, à leur frais", explique le ministre de la Santé.



12h55 - Olivier Véran annonce que le gouvernement se penche sur la vaccination pour les enfants. Pas de décision prise pour l'instant, mais des consultations sur le sujet avec la communauté scientifique.



12h52 - Que se passe-t-il pour ceux qui ont été vaccinés et ont contracté le covid ? "Ce virus tue et ce vaccin vous protège. Si vous avez eu le covid, c'est comme une dose de vaccin", précise-t-il.



12h47 - "Si nous n'avions pas cette couverture vaccinale importante, nous serions foudroyés et submergés par le virus", explique Olivier Véran. Le ministre de la Santé explique que le monde scientifique recommande la dose de rappel pour tous à partir de 18 ans. Inutile aussi d'attendre six mois.



"Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes, dès 5 mois après leur dernière injection. Cela concerne 25 millions de Français", confirme Olivier Véran. Les inscriptions sont ouvertes dès ce samedi.



12h41 - "Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture de magasins (...) Nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilités", a ajouté le ministre de la Santé.



12h39 - Olivier Véran prend la parole. "Ce virus répond à des cycles (...) La France connaît à son tour une cinquième vague. Elle sera plus forte, plus longue que celle de cet été (...) Nous avons encore notre destin entre les mains", explique-t-il.



12h15 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré aux annonces du gouvernement sur la cinquième vague.