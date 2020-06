Espagne : les autorités traquent un crocodile du Nil

publié le 10/06/2020 à 17:17

La traque d'un crocodile du Nil a débuté près de Valladolid, au nord-ouest de l'Espagne. L'animal a été aperçu dans la rivière de Pisuerga par plusieurs promeneurs pendant le weekend.

Le crocodile du Nil vit d'ordinaire en Afrique au sud du Sahara et peut peser jusqu'à 500 kg à l'âge adulte. C'est l'un des quatre plus grands crocodiliens au monde. Il a la réputation de s'attaquer aussi bien à d'autres reptiles qu'à des antilopes, des buffles, et même des Hommes.

"C'était un crocodile qui mesurait entre 1,5 et 2 mètres" indique Francisco Sanchez au Guardian. Le policier de la ville de Simancas ne s'était jamais trouvé si proche d'un crocodile, "c'était tétanisant" avoue-t-il. Les autorités locales ont déployé policiers et spécialistes de la faune sauvage pour la traque de l'animal. Malgré l'aide de drones et de bateaux, le crocodile est toujours introuvable. Dans l'attente, les habitants sont priés de ne pas s'approcher de la rivière.

🔴Animal peligroso en el término municipal d Simancas concretamente en el río #Duero



Rogamos a vecinos y paseantes que no se bañen ni se acerquen a las zonas próximas a la senda del río



- Policía Local: 667697842

- Guardia Civil: 983795929

- Emergencias: 112 pic.twitter.com/b8R3LK6bge — AyuntamientoSimancas (@AytoSimancas) June 7, 2020

Selon les premières hypothèses de la police, l'animal aurait pu être élevé chez un riverain, qui a fini par se débarrasser de lui, la taille étant devenue trop importante. Les crocodiles du Nil tuent environ 200 personnes chaque année en Afrique.