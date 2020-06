Landes : les appels à SOS Serpents augmentent

publié le 02/06/2020 à 16:22

Alors que les Français ont passé une cinquantaine de jours confinés à domicile et en raison de la météo clémente, le jardin s'est avéré être leur meilleur allié pendant cette période. Temps passé dans le jardin plus long qu'habituellement, jardinage... l'occasion de découvrir des colocataires rarement appréciés : les serpents.

En effet, l'association landaise Cistude Nature a constaté une augmentation des appels sur sa ligne SOS Serpents d'Aquitaine, rapporte France Bleu. L'association qui vient en aide aux particuliers pour agir face aux serpents avoue avoir déjà reçu plus de 200 appels.



L'association précise que cela n'est pas du à une augmentation du nombre de serpents dans la région, mais simplement à la présence plus longue des particuliers dans leur jardin. Cistude Nature souligne également que les couleuvres et les vipères ne sont pas dangereuses à partir du moment où le particulier connait les bons gestes.

Les couleuvres sont inoffensives

L'association a constaté une majorité de couleuvres dans les jardins landais, notamment de couleurs vertes et jaunes. Selon Matthieu Barroneau il n'y a rien a craindre : "Ce sont des serpents non venimeux, non offensifs. Il n'y aucun risque, que ce soit pour l'homme, les enfants, les chats ou encore les chiens", précise-t-il à nos confrères.

S'il s'agit d'une vipère, il faut être plus prudents et ne pas la prendre à la main ni marcher pieds-nus au risque de se faire piquer. Si c'est le cas, l'association conseille de se rendre à l'hôpital le plus proche.



Si vous ne savez pas de quelle race de serpent vous avez à faire, vous pouvez prendre une photo et l'envoyer à l'association à l'adresse suivante : sos-serpents@cistude.org, en y précisant vos coordonnés. L'association peut également se déplacer chez vous si un serpent est coincé dans votre domicile, que vous ne parvenez pas à le faire sortir et qu'il est nécessaire d'intervenir. Sinon, vous pouvez téléphoner à SOS Serpents au 06.40.98.42.04, un spécialiste vous guidera par téléphone pour faire sortir le serpent.