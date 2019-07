publié le 20/07/2019 à 07:10

Une arme biologique devenue incontrôlable ? La maladie de Lyme, transmise notamment par les tiques, provoque de la fièvre, des problèmes articulaires, cardiaques ou encore neurologiques. La Chambre des représentants des États-Unis demande à l'Inspection générale une enquête auprès du ministère la Défense : elle veut en savoir plus sur des expérimentations menées sur des tiques et autres insectes pour en faire des armes biologiques, et notamment savoir si ceux-ci auraient pu être volontairement ou accidentellement relâchés.

Un livre publié en 2004 aux États-Unis par Kris Newby, une scientifique de l’université Stanford qui a elle-même été malade de Lyme, a donné cette explication. Selon Le Monde, la scientifique dévoile des programmes visant à lâcher des tiques et d’autres insectes infectés depuis les airs. Un scientifique lui aurait assuré que des insectes non infectés ont été largués dans des zones d'habitation et suggère que cette expérience aurait pu mal tourner et mener à l’éruption de la maladie de Lyme aux Etats-Unis.

En attendant le rapport de l'Inspection générale, les militaires américains continuent leurs recherches sur les insectes, note Ouest-France. Le Plum Island Animal Disease Center, un laboratoire du gouvernement américain, se situe à quelque 15 kilomètres seulement de la ville de Lyme, berceau de la maladie. S'il doit fermer en 2023, un nouveau laboratoire devrait prendre le relais dès mai 2021.

Depuis plusieurs années, la maladie de Lyme est prise très au sérieux par les autorités françaises. En septembre 2016, Marisol Touraine, alors ministre de la Santé sous le quinquennat de François Hollande, avait lancé un plan national pour lutter contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques. L'application "Signalement Tique", permettant à chaque citoyen de signaler et géolocaliser une piqûre de tique et de recevoir des conseils de prévention, avait également été lancée en juillet 2017.