Qu’est-ce qu’une amibe "dévoreuse de cerveau" ?

publié le 07/07/2020 à 13:28

En Floride, un patient américain a contracté, vendredi 3 juillet, une forme rarissime d'amibe. Surnommée amibe "dévoreuse de cerveau", elle est souvent mortelle et s'attrape dans l'eau, par le nez, pour s'attaquer au cerveau.

Cette forme rare a été détectée dans le comté de Hillsborough et inquiète les autorités sanitaires. Ces micro-organismes vivent dans les eaux chaudes (plus de 25 °C), principalement dans les eaux douces comme les lacs et les rivières. Ils pénètrent par les narines et se propagent jusqu'au cerveau. Dans 95% des cas, les personne contaminées en meurent, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses).

La contamination est plus susceptible de se produire entre juillet et septembre. Depuis 50 ans, 310 cas ont été recensés dans le monde et seulement 11 personnes ont survécu. En Floride, 37 cas d'amibe ont été identifiés depuis 1962. Les autorités sanitaires conseillent de bien garder le nez bouché pendant la baignade, voire d'utiliser un pince-nez pour éviter tout risque.