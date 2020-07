Hauts-de-Seine : des retraités participent à un concours de culture générale

publié le 07/07/2020 à 08:36

Un concours de culture générale dans les maisons de retraite ? Deux fois par an, depuis 4 ans, les participants répondent à des questions en temps réel et cumulent des points grâce à une application sur tablette. 800 établissements de l'Hexagone ont concouru cette année, une belle façon de briser la solitude mais aussi d'entretenir la mémoire.

À la Résidence de la Vallée, du groupe Arpavie, à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, 77 résidents de 63 à 101 ans, tous autonomes et prêts à en découdre. Ils sont une bonne dizaine installés dans de confortables fauteuils en arc de cercle. "C'est comme si j'étais Philippe Bouvard, avec mes grosses têtes en face de moi tout simplement. Les réponses vont fuser", explique Stéphane l'animateur. "C'est plus facile de vivre la solitude", confie Julie. "J'étais seule chez moi depuis le décès de mon mari", explique cette érudite de géographie et musique, mais "surtout pas les chansonnettes" ni le sport.

Justine Monsaingeon, co-fondatrice de l'application mobile Dynseo dédiée à ce concours de culture générale, est enchantée par cette initiative : "Tout ce qui est géographie, tout de suite, il y a des mains levées, on va chercher le dictionnaire. Ça les fait réfléchir, ça leur rappelle des souvenirs, c'est vachement intéressant".

Des Olympiades d'été après une pause liée au confinement

Le concours s'est arrêté net comme toutes les autres activités. Chacun des 77 résidents est resté confiné dans son petit appartement. Plus de visites et de repas en commun mais des plateaux servis en chambre. Vigilance à tous les étages, donc, et bonne nouvelle : personne n'a été contaminé.

Et le personnel les a particulièrement choyé : mise à disposition de tablettes pour converser à distance, mise en place d'activités sportives... Isabelle Pradier, la directrice, a elle aussi mouillé la chemise : "J'allais moi-même à la boulangerie, tous les jours, pour chercher le pain. Deux fois par semaine, j'allais à la pharmacie pour assurer la continuité des soins et j'allais même au bar tabac alors que je ne suis pas fumeuse". Des petites attentions pour remonter le moral des troupes.

Aujourd'hui, une vie presque normale a repris avec les visites des familles, les activités et le fameux championnat de culture générale. Une dizaine de résidents participent aux Olympiades d'été en respectant les distances, avec le port du masque. "Toujours dans la bonne humeur, avec beaucoup d'ambition, de sérieux et d'implication", conclut la directrice du centre.