Une entreprise conçoit un parfum venu tout droit de l’espace

publié le 30/06/2020 à 22:16

Un parfum unique venu tout droit de l'espace ? C'est le nouveau produit inédit de l'entreprise britannique Omega Ingredients, "Eau de Space", dont l'odeur reproduirait celle que l'on sent dans l'espace.

Ce parfum a été conçu par Steve Pearce, chimiste et fondateur d’Omega Ingredients. Ce dernier avait été engagé par la NASA pour recréer l’odeur de l’espace, explique Ouest-France. Objectif : améliorer la préparation des astronautes avant d'opérer une mission dans le vide intergalactique. Un lourd labeur qui aura pris quatre ans.

Dans une interview pour CNN en 2002, l’astronaute et ancienne résidente de la Station spatiale internationale Peggy Whitson expliquait que l’odeur de l’espace ressemblait à celle "d’un pistolet, juste après avoir tiré. Une odeur presque amère en plus d’être enfumée et brûlée".

Disponible à la vente dès le mois d'octobre

De son côté, Matt Richmond, chef de produit d'"Eau de Space" a indiqué que les astronautes décrivent l’odeur comme un mélange "de poudre à canon, de steak poêlé, de framboises et de rhum", rapporte l'hebdomadaire le Point.

Un curieux mélange que vous pouvez précommander "sur la plateforme américaine de financement participatif Kickstarter" avec un prix raisonnable : comptez 26 euros le flacon.

Par ailleurs, l’entreprise britannique Omega Ingredients a déjà fait connaître son prochain projet ambitieux : "Smell of the Moon", une fiole censée cette fois reproduire l’odeur que l’on peut sentir sur la Lune.