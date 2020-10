Puy-de-Dôme : des chiens formés pour accompagner des personnes aveugles

publié le 26/10/2020 à 12:26

Elles sont 16 écoles en France à former des chiens guides d’aveugles. Ces écoles fonctionnent uniquement grâce aux dons et remettent 230 chiens gratuitement à des personnes déficientes visuelles chaque année.



La patience est le maître mot de ces passionnés. Il faut près de deux ans pour former un chien guide d’aveugle. Au cours de cette formation, l'animal alterne les séjours en famille d’accueil et au centre de Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. Le principe est toujours le même, celui de l'éducation positive.



Émilien Gasnot est éducateur dans ce centre. Il explique que "le chien doit trouver de l'intérêt à ce qu'il fait, sinon il va vite abandonner ce comportement." Il faut donc récompenser l'animal "avec le clicker par exemple, mais également avec des caresses ou simplement lui dire que c'est bien", poursuit l'éducateur canin.

Poly, un labrador de deux ans, est elle formée par Xavier Brun. Ils sillonnent ensemble les rues de Clermont-Ferrand pour des exercices pratiques en milieu urbain. "Le chien guide va aller de carrefour en carrefour, explique-t-il. Il va indiquer les passages pour piétons et d'autres repère au fur et à mesure du parcours comme des intersections ou des angles de rues". Tout au long du parcours, il ne cesse d’encourager et de féliciter le chien. Par exemple, lorsqu'il s’arrête parfaitement devant un passage piéton. “Il indique le début du passage piéton avec la position assise. Après la traversée, il marque un arrêt avec les pattes avant sur la bordure".

Des éducateurs s'occupent de la formation de chien guide d'aveugle Crédit : Guillaume Frixon / RTL

Un compagnon de vie indispensable

Dans la rue, les obstacles sont nombreux : poubelles, vélos, plots de stationnement... La personne non-voyante doit donc faire corps avec son chien guide. “Vous allez avoir une fluidité dans le déplacement. Le chien va anticiper les obstacles et les éviter contrairement à une canne blanche où vous devez toucher l’obstacle avant de l’éviter", précise Xavier Brun.

Entre Christiane et Jazz, c'est une histoire de confiance et de complicité. D'un pas rapide, elles parcourent tous les jours jusqu'à dix kilomètres dans les rues de Clermont-Ferrand. "Je lui dis d'aller à gauche ou à droite et le chien s'exécute", raconte-t-elle. Au parc municipal, le chien est détaché pour un moment de liberté et de détente.

Tout au long de sa formation, le chien guide va apprendre une cinquantaine d’ordres. Il deviendra ensuite un compagnon de vie tout simplement indispensable pour une personne non-voyante.