Allergies aux pollens : comment éviter les crises ?

publié le 06/03/2021 à 09:30

Dans deux semaines, ce sera officiellement le retour du printemps, saison redoutée des allergiques aux pollens. Cela a d'ailleurs déjà commencé : selon une carte mise à jour vendredi 5 mars par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique, 20 départements du sud de la France sont en alerte rouge - soit un risque "très élevé" - en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Corse. Le risque concerne principalement les pollens de cyprès dans ces régions, tandis que dans le reste du pays, les pollens d'aulne suscitent des niveaux d'alerte allant de moyen à élevé.

Environ 10 à 20% de la population française doit faire face à une sur-réaction de leur système immunitaire à l'arrivée du pollen. Alors comment se protéger au mieux face aux allergies ? Il faut d'abord limiter au maximum les contacts avec les allergènes. Pour cela, il vaut mieux éviter de faire sécher son linge à l'extérieur, bien se laver les cheveux avant de se coucher ou encore porter des lunettes de soleil pour protéger ses yeux. Pensez également à aérer votre domicile - un conseil par ailleurs utile pour lutter contre la Covid - et évitez de tondre la pelouse ou de conduire avec les fenêtres ouvertes.

Des facteurs aggravants

Ensuite, certains facteurs peuvent aggraver les symptômes. Ainsi, dans Le Figaro l'allergologue Mégret-Gabeaud conseille d'"éviter de faire trop d'efforts physiques s’il fait chaud" et de "ne pas s’exposer à la pollution atmosphérique, qui irrite les voies respiratoires et permet à l’allergène de pénétrer plus facilement". Le tabac, irritant, peut également aggraver les symptômes. Il est préférable de ne pas fumer.

Lorsque l'allergie s'est déclarée, des traitements locaux peuvent aider. Il est conseillé de se laver les yeux et le nez avec des produits adaptés, achetés en pharmacie, comme du collyre et des gouttes nasales. Mais pour obtenir un traitement efficace et adapté, il faudra se rendre chez le médecin pour identifier ce qui cause l'allergie.