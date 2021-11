Les infos de 8h - Trêve hivernale : "On a perdu tout", confie Natacha, expulsée en août

C'est le début ce lundi de la trêve hivernale. Plus aucun locataire ne peut se faire expulser jusqu'au 31 mars prochain. On estime que 8.000 personnes ont été contraintes de quitter leur logement depuis le mois de juin. Des expulsions qui sont toujours des traumatismes. RTL a rencontré Natacha qui a été expulsée en août dernier, avec ses deux enfants.

Elle vit depuis à l'hôtel, en banlieue parisienne. La chambre 207 est depuis quelques semaines leur nouvelle maison. Une trousse, des cahiers sont posés sur la table de chevet. Une petite valise à côté renferme leur ancienne vie. "On a quitté la maison, on est sorti, on était sur le trottoir. On est vraiment resté dans la rue, on a perdu tout", explique Natacha.

Elle pose les yeux sur son fils en CM2. Du haut de ses 11 ans, il a aidé ses parents à sortir le plus vite possible de la maison. "Les policiers sont venus, ils ont tapé très fort sur la porte et elle a failli se casser. J'avais peur. J'ai juste ramassé les valises et je suis sorti dehors", dit-il. La famille est alors sur le trottoir sans proposition de relogement, elle trouve refuge à l'hôtel, grâce au petit salaire de Natacha, l'aide financière d'une association et le soutien de sa fille.

