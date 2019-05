publié le 02/05/2019 à 10:13

La marche en entreprise pourrait s'avérer utile dans le monde du travail de demain. Si nous sommes nombreux à passer nos journées le postérieur calé dans un fauteuil, la nature, elle, nous a conçus pour marcher jusqu’à 20 kilomètres par jour. La vérité, c’est que nous utilisons nos fessiers comme des coussins alors que ce sont les muscles les plus puissants de notre organisme.



En plus de ne pas s'en servir assez, la position assise les affaiblit. Quand on est assis, on n’est pas debout, or, la fonction des muscles fessiers est de nous permettre de rester stable quand on est debout. Mais quand vous êtes assis, vous devez savoir que le cerveau ne fait plus appel aux fessiers pour stabiliser le bassin. Ce phénomène porte un nom : on parle de l’amnésie des fessiers.

La conséquence de ce ramollissement des fessiers est que le corps va solliciter les muscles lombaires et les genoux plus que de raison. Et à terme, cela peut entraîner des problèmes musculo-squelettiques.

Pour le bien de l'entreprise, travaillez en marchant

Pour y remédier, la pratique du "Talk and Walk" se répand de plus en plus. Son principe est simple, elle consiste à travailler en marchant. Rien n’empêche d’organiser ses rendez-vous ou ses réunions en allant faire un tour à l’extérieur et d'ailleurs, de nombreux spécialistes du bien-être au travail considèrent que les entretiens à deux ou trois gagnent à sortir du cadre de l’entreprise.



À l’extérieur, on n’est plus en face à face, on échange côte à côte. Ce mode de fonctionnement permet des réunions plus détendues. L’écoute est favorisée, la créativité plus forte. On change carrément de posture et ce changement peut aider à la résolution d’un problème. De plus, en allant à l’extérieur, on s’oxygène, on fait le plein de lumière du jour et surtout, on s’efforce d’atteindre ces fameux 6000 pas quotidiens que conseille l’Organisation Mondiale de la Santé pour rester un minimum en forme.



Avec le retour des beaux jours, c’est la période ou jamais. À toutes fins utiles, la marche permet de lutter contre l’obésité, réduit les risques de cancer du sein, diminue les douleurs ostéo-articulaires, stimule le système immunitaire et vous débarrasse de votre stress.