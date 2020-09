Pourquoi il faut consommer moins d'aliments industriels ultra-transformés

publié le 01/09/2020 à 14:33

Biscuits, sodas, hamburgers ... Faut-il arrêter, ou a minima limiter, la consommation de ce type de produits pas chers, mais à base d'aliments industriels ultra-transformés ? L'étude d'une université espagnole semble indiquer que oui.

Les chercheurs ont étudié le vieillissement biologique de 886 personnes de plus de 55 ans, comparant cette donnée à leur consommation d'aliments ultra-transformés. Le résultat suggère ceci : plus on se nourrit de ces produits, plus les cellules vieillissent rapidement.

D'autres études sont nécessaires pour confirmer ces observations, selon les auteurs, avant d'établir avec certitude un lien de cause à effet. Mais des recherches antérieures tendent déjà à montrer que les aliments industriels, souvent trop gras, sucrés ou salés, sont potentiellement liés à des maladies telles l'obésité, l'hypertension, le diabète et divers cancers.

Favoriser le "fait maison"

Comme souvent, en matière d'alimentation, le médecin et chroniqueur RTL Michel Cymes préconise, pour éviter la consommation excessive d'aliments transformés, le "fait maison". Une solution peut-être moins pratique, mais meilleure pour la santé.

Parmi les produits à éviter, on peut citer les pizzas industrielles, mais aussi les plats préparés, les légumes en conserve, les chips ou même les vinaigrettes toutes faites.