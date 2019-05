Alain Chabat et Gérard Darmon qui dansent la Carioca

publié le 17/05/2019 à 01:05

"Youpi, dansons la carioca ! C'est bien, faisez tous comme moi". 25 ans après la sortie de la "Cité de la peur", la chorégraphie improbable perpétrée dans le film culte des Nuls par Alain Chabat et Gérard Darmon était à l'honneur ce jeudi 16 mai à Cannes.



En début de soirée, environ 150 danseurs avaient déjà pris la Carioca au mot en reproduisant ses pas de danse, à l'occasion d'un flashmob sur une place du centre-ville. Pour participer, un dress code devait être scrupuleusement respecté : pantalon noir et chemise blanche.

Un événement insolite auxquelles les danseurs pouvaient se préparer grâce à un tutoriel mis en ligne par Nice Matin. La ville de Cannes a diffusé les images de cette Carioca géante sur les réseaux sociaux. Mais une autre surprise attendait les festivaliers en cette date anniversaire...

¿ Youpi ! Dansons la Carioca ¿#Cannes fête les 25 ans de #LaCitéDeLaPeur en reprenant la fameuse danse d'Alain Chabat et Gérard Darmon ¿ pic.twitter.com/DtMGxGGIYT — Cannes Is Yours (@CannesIsYours) 16 mai 2019

Chabat et Darmon se prêtent au jeu

Dans la soirée en effet, la comédie mythique a été projetée sur la plage en présence de ses comédiens principaux : Alain Chabat, Gérard Darmon, Dominique Farrugia et Chantal Lauby.



Une projection interrompue par Alain Chabat et Gérard Darmon eux-mêmes pour danser "en live" la scène en question. Une pétition circulait depuis quelques semaines pour que les deux comédiens se prêtent de nouveau au jeu un quart de siècle plus tard. Les fans sont comblés.