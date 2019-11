publié le 04/11/2019 à 13:01

La météo ne s’y prêtait pas ce week-end, mais dès qu’il fera beau, allez dans la nature. Une nouvelle étude scientifique publiée par l'Académie suisse des Sciences Naturelles confirme que la biodiversité est gage d'une bonne santé.

En fait, nos amis helvétiques se sont penchés sur 229 études publiées dans la littérature scientifique. Il y a depuis quelques années des recherches sur le lien entre des séjours dans la nature et la santé mentale et physique. Et à chaque fois, ces études démontrent un bienfait : la nature réduit le stress, la fatigue et les états de dépression. Ca réduit aussi le rythme cardiaque. Et les résultats sont particulièrement impressionnant chez les enfants.

Une étude nationale menée au Danemark auprès de plus de 900.000 personnes, quand même, a montré que les enfants qui avaient grandi en ville, dans un quartier de béton, sans espaces verts, avaient jusqu'à 55% de plus de risques de développer des troubles psychiatriques.

La biodiversité limite aussi les risques d'obésité. Aller dans la nature, se promener, augmente l'activité physique. Cela réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Une étude réalisée dans plusieurs villes européennes a montré que le risque d'obésité diminuait de 40% pour les personnes qui vivent dans des quartiers verts, donc qui marchent un peu plus. Ou qui voient des arbres.

Pourquoi la nature fait-elle du bien ?

Et le "traitement" le plus efficace, c’est un comprimé de nature tous les jours. Un séjour de temps en temps à la campagne ou à la montagne, c'est bien. Mais la nature qui soigne, c’est celle de tous les jours. Donc là, il faut ouvrir les yeux et s’organiser. Vous avez forcément un parc, un endroit vert sur le chemin de l’école ou du travail, ou un arbre par la fenêtre au bureau. Toutes les études montrent qu'il faut un petit contact, tous les jours.

Reste à savoir pourquoi la nature nous fait du bien ? Il y a d'abord l’esthétique. Simplement voir du vert ça fait du bien. Il y a aussi les particules qu’émettent les plantes. Lors d’une balade en forêt, les essences émises par les arbres font baisser le rythme cardiaque.

Et puis, nous avons besoin de vivre avec des microbes autour de nous. Dans nos modes de vies urbains, où règne parfois l'obsession de l'hygiène, on est moins exposé aux microbes. Et ça affaiblit notre système immunitaire. Donc allez voir des arbres aujourd'hui ou apportez de plantes vertes au bureau. Les études sont formelles. Quand on travaille où il y a de plantes, on est moins stressé. Il y a moins de salariés en colère. Et l'absentéisme diminue.