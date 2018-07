Pour Halloween, préparer des cupcakes momies sans gluten

publié le 29/10/2017 à 10:30

La farine de sarrasin contient tous les acides aminés essentiels, est très riche en protéines, en vitamines B, en minéraux et en fibres solubles.



C’est la farine sans gluten la plus digeste pour les intestins. Cette “pseudo-céréale“ apparentée à la famille de la rhubarbe est cultivée en France, en Bretagne et dans le sud de la France.

C'est également une farine très utilisée en Russie, dans les blinis, et au Japon, notamment dans les traditionnelles nouilles soba. Son léger goût de noisette s’accorde particulièrement bien au parfum du chocolat noir.

Le chocolat noir, justement, est lui très riche en antioxydants, magnésium, phosphore, fer, zinc, potassium et flavonoïdes aux effets cardio-protecteurs.



Pour les personnes qui souhaitent préparer une version totalement sans lactose de ces cupcakes "momie", il suffit d’utiliser la pâte à sucre blanche pour fabriquer de fines bandelettes de momie et de les coller entre-elles avec une pointe d’eau. Je conseille alors d’utiliser un pinceau humide pour une meilleure précision.

Pour célébrer Halloween, préparer des cupcakes momies sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour 12 cupcakes.



Pour les cupcakes au chocolat :



- 25 g de farine de sarrasin

- 70 g de farine mix sans gluten (ici simplement composé, sans additif, de farine de riz, fécule de pomme de terre, bicarbonate et gomme de guar)

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 140 g de sucre de canne roux

- 45 g de poudre de cacao noir à pâtisserie

- 45 g de beurre doux, fondu (ou de margarine)

- 80 ml de crème d’amande (ou crème de coco ou crème fleurette)

- 2 œufs



Note : pour remplacer ce mix pâtisserie, il vous faut 45 g de farine de riz, 25 g de fécule (maïs ou pomme de terre), ½ c. à café de gomme xanthane ou guar, ½ c à café de poudre à lever.



Pour la crème au beurre :



- 115 g de beurre à température ambiante

- 115 g de sucre glace

- 1 cuillère à café de lait (optionnel, si la crème au beurre à besoin d’être assouplie)



Pour les yeux en pâte à sucre :



- 25 g de pâte à sucre blanche

- 15 g de pâte à sucre noir

Pour célébrer Halloween, préparer des cupcakes momies sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Préparation des cupcakes :



- Préchauffer votre four à 175°C.



- Déposer dans les cavités du moule à muffins les petits moules papier.



- Dans un grand bol, mélangez ensemble les ingrédients secs : les farines, la poudre à lever, le bicarbonate et le sucre.



- Dans le bol d’un mixeur, mélanger la poudre de cacao avec quelques cuillères d’eau tiède (environ 4-5 cuillères à soupes) pour intensifier le parfum du cacao. Verser le beurre fondu, la crème d’amande, les œufs. Battre ensemble jusqu’à obtenir une texture crémeuse.



- Ajoutez alors le mélange des ingrédients secs et mélanger.



- Versez cette pâte à cupcakes sans gluten dans les petits moules papier.



- Cuire environ 20 minutes. Insérez un pic en bois qui doit ressortir sec pour vérifier la cuisson.

Pour Halloween, préparer des cupcakes momies sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation de la crème au beurre :



- Battre au mixeur le beurre à température ambiante jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Versez alors le sucre glace, cuillère après cuillère, jusqu’à obtenir une belle crème au beurre.



- Versez la crème dans une poche à pâtisserie avec un embout plat. Dessiner sur les cupcakes au chocolat les bandelettes des momies.



Préparation des yeux :



- Assemblez des mini-billes de pâte à sucre blanche avec des éclats de pâte à sucre noir pour fabriquer des yeux.

Pour célébrer Halloween, préparer des cupcakes momies sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Garder au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Les bandelettes n'en seront que plus belles, car bien dures.

Suivez Clem sans gluten sur:

- Son site internet : http://clemsansgluten.com



- Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



- Twitter : @ClemSansGluten