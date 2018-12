Pollution : les plantes d'intérieur sont-elles vraiment la solution ?

et Lucie Valais

publié le 28/12/2018 à 11:27

Des chercheurs américains viennent de mettre au point une plante verte OGM, capable de dépolluer l'air intérieur dans les maisons. Mieux que toutes celles qui existent déjà. Pour la mettre au point, ces scientifiques de l'université de Washington ont croisé génétiquement du lierre avec un gène du lapin. Un gène qui permet à l'animal de lutter dans son foie contre les substances toxiques.



Il existe déjà dans les magasins des plantes vertes censées réduire la pollution de l'air intérieur, mais cela ne fonctionne pas, à moins de transformer votre salon en forêt vierge en y installant des dizaines de plantes. Rappelons que l'air des maisons peut être dix fois plus pollué qu'à l'extérieur.

Mais selon des expériences scientifiques, l'efficacité de ces végétaux peut se prouver dans une éprouvette en laboratoire. Certaines plantes parviennent à capter des polluants de l'air avec leurs feuilles, des composés volatiles, du benzene, qu'elles dégradent dans leurs racines. Mais l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) les a testé grandeur nature dans une pièce de 32m² d'une maison, en y installant des dragonniers et des philodendrons (qui captent la pollution en laboratoires) et en a mesuré l'impact sur la qualité de l'air.

Et les résultats sont tombés : cela n'a aucun impact significatif, ont conclut les chercheurs de l'Ademe. La meilleure façon de dépolluer son intérieur, c'est d'aérer plusieurs fois par jour et de réduire les sources de pollution (produits d'entretien, bougies parfumées, la peinture, la cigarette).