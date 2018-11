publié le 08/11/2018 à 14:28

La santé des usagers parisiens dans les stations et gares souterraines préoccupe la SNCF et la RATP. Les entreprises sont sur le point de lancer des expériences de dépollution de l'air des stations et gares souterraines pour ce mois de novembre. Objectif : "laver" l'air ambiant nocif.



Selon Le Parisien, les tests seront réalisés par cinq entreprises qui ont été choisies au mois de septembre après que la région Île-de-France a lancé un appel à projet. Chaque société utilisera une technique d'assainissement de l'air différente. C'est Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, qui établira un bilan de ces innovations techniques fin 2019. Objectif : choisir une des techniques pour l’ensemble du réseau.

La pollution dans ses stations souterraines est avérée. Les taux de particules fines y sont anormalement élevés, même plus que sur le périphérique. Le Parisien rapporte en effet que le 30 octobre dernier à 18 heures, les mesures de la RATP relevaient 68 microgrammes/m3 de PM10 sur les quais de la station Franklin Roosevelt. C'est 46 microgrammes de moins qu'au même moment sur le périphérique Est à la porte de Saint-Mandé ! En cause : les freinages des véhicules et des passages des trains, mais également des chantiers qui ont lieu dans les voies du métro.

Une sorte d’aspirateur posé sur les freins d’un train

Les méthodes innovantes sont multiples selon Le Parisien. Suez va utiliser le "traitement de l’air par ionisation positive". En pratique, une électrode va créer des "ions" qui vont être attirés par les particules fines présentes dans l’air qu'elles vont capturer et envoyer sur une plaque. Air Liquide a quant à elle obtenu 167.000 euros de subvention régionale pour purifier l’air par "ionisation positive" également mais à la station Avenue Foch du RER C.





Le groupe Sicat mise lui sur un système de piège passif des particules avec une subvention régionale de 240.000 euros. Pour les trains de la SNCF, l’entreprise Tallano testera elle une première mondiale : une sorte d’aspirateur va être posé sur les freins d’un train pour retenir la pollution à la source en capturant les particules émises. Objectif : récupérer 70 % des émissions comme elle le fait en laboratoire.



Terraotherm pousse l'innovation en "lavant l'air" avec ses 200.000 euros de subvention régionale. "Nous allons prendre l’air et le laver, en le faisant passer dans de l’eau", précise, Jaouad Zemmouri, président de l’entreprise, au Parisien. L'eau sera elle aussi traitée, et l'air, une fois purifié, réinjecté dans la station.