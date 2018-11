publié le 30/11/2018 à 12:49

La gendarmerie du Gers a lancé un appel à témoin jeudi 29 novembre après la disparition inquiétante d’Océane, une adolescente de 14 ans, à Magnas. La jeune fille a quitté son foyer aux alentours de 10 heures du matin ce même jour, et est recherchée depuis lors.



L’appel à témoin diffusé par les gendarmes indique qu’Océane mesure 1m60, et est d’une corpulence moyenne. Elle a par ailleurs les cheveux coupés au carré et les yeux marron. Au moment de sa disparition elle portait un pantalon camouflage kaki, un sweat gris avec l’inscription "ouah", des tennis et un sac à dos. Les gendarmes qui évoquent une possible "fugue de mineur" ajoutent qu’elle pourrait être susceptible de se rendre à Agen dans le Lot-et-Garonne.

Toute personne pouvant fournir des renseignements est priée de contacter la gendarmerie de Fleurance au 05.62.06.10.17