Pollution : abaisser la limitation de vitesse est-ce une bonne solution ?

publié le 27/12/2018 à 09:13

Après Paris et Lyon, une autre grande ville a décidé d'abaisser la vitesse sur son périphérique : autour de Lille, la limitation sera désormais de 70km/h dès le mois de février. Est-ce une mesure vraiment efficace ? "Malheureusement, on peut dire que cette mesure de baisser de 20km/h (...) si ça avait diminué significativement la pollution, on aurait déjà des résultats et on communiquerait là-dessus", déplore Yves Carra, porte-parole de l'automobile club association.



Et de renchérir : "il est bien plus efficace d'agir sur l'éco-conduite, sur le covoiturage ou sur la motorisation des voitures plutôt que de baisser de 20km/h, ça ne sert malheureusement pas à grand chose".

Cependant, pour Gilles Dixsaut, médecin et président du comité Île-de-France des maladies respiratoires, la mesure est "adaptée" à Lille, où "la principale source de pollution, l'ensemble des points chauds se trouvent sur le périphérique". Ainsi, selon lui, "diminuer la puissance des véhicules en circulation diminue la quantité de polluants émis".

"Ce sont les coups d'accélérateur, les changements de vitesse qui sont consommateurs de carburant, donc de pollution", explique Yves Carra. "Donc je le répète, il est bien plus efficace d'agir sur la façon de conduire que de réduire de 20km/h".