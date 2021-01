Vaccination : une histoire aussi longue que mouvementée

et Catherine Mangin

200 vaccins contre la Covid-19 en cours de développement : c'est sans précédent dans l'histoire des vaccins. Et pourtant celle-ci est presque aussi ancienne que l'histoire des civilisations.

Dès l'Antiquité, on avait remarqué qu'après une atteinte d'une maladie infectieuse, on en était ensuite protégé. Plus tard, au Moyen Âge, ce sont les Chinois qui improvisent un vaccin contre la variole, en inoculant de la variole prélevée sur un sujet faiblement malade. Mais cette technique, la "variolisation", n'était pas sans risque, avec 2% de décès.

Le vrai vaccin naît grâce à un Anglais, Edward Jenner, qui découvre en 1796 que la vaccine, la "variole de la vache", (d'où le nom "vaccin") permet d'immuniser l'homme contre la variole. Ce vaccin se diffuse rapidement en Europe, au point même que Napoléon, alors premier consul, l'adopte et demande au clergé de se faire vacciner pour montrer l'exemple.

En France, ce sont les découvertes de Louis Pasteur, qui a dès les années 1870 l'intuition de l'existence des microbes, qui provoquent l'accélération de la vaccination. Il parvient à fabriquer un virus atténué. Il l'utilisera d'abord sur des animaux, puis sur un enfant mordu par un chien enragé en 1885. Cet enfant ne développera jamais la maladie. 150 ans plus tard, c'est cette même technique qui est utilisée.

Les "antivax" sont aussi vieux que les vaccins

Motifs religieux, superstitions, peur ou atteinte aux libertés : des mouvements "antivax" apparaissent dès 1853 avec l'obligation de vacciner les enfants contre la variole en Angleterre. En France, Pasteur a même été accusé de faire du profit en fabriquant une rage artificielle.

Encore aujourd'hui, la crainte du complot ralentit les campagnes vaccinales. Au Pakistan ou en Afghanistan, la fausse campagne de vaccination organisée par la CIA pour retrouver le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden en 2011 a laissé des traces. Des religieux ultra-conservateurs n'hésitent pas à souffler sur ces braises et font courir le bruit que le vaccin contre la poliomyélite rendraient infertiles. Résultat, le nombre de cas de polio augmente.

C'est pour cette raison que l'Organisation mondiale de la Santé a classé en 2019 l'hésitation vaccinale parmi les dix plus grandes menaces pour la santé mondiale.

