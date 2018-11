et AFP

publié le 05/11/2018 à 11:42

Lundi 5 novembre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a annoncé l'interdiction des produits à base de métam-sodium, jugeant que ce pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâche représentait "un risque pour la santé humaine et l'environnement".



Le gouvernement avait déjà suspendu fin octobre pour trois mois l'utilisation de ce pesticide, pointé du doigt après plusieurs intoxications dans l'Ouest de la France.

Ce puissant biocide, qui détruit à la fois les insectes, les mauvaises herbes et les champignons, est notamment utilisé par les producteurs de mâche de l'Anjou. Le produit est censé être sans danger pour ceux qui le manipulent et pour les riverains vivant à proximité, à condition qu'il soit "bien appliqué", selon la Fédération des maraîchers nantais.



Des dizaines de personnes intoxiquées

Mais début octobre, le métam-sodium s'est disséminé dans l'air en raison de températures anormalement élevée, ce qui a provoqué l'intoxication de dizaines de personnes dans le Maine-et-Loire.



Le 9 octobre, 61 personnes, des ouvriers agricoles pour la plupart, ont ainsi été exposées à des produits provoquant des irritations des voies oculaires et respiratoires. 17 d'entre elles ont dû être hospitalisées.



Plusieurs études considèrent ce produit comme cancérogène, perturbateur endocrinien et reprotoxique (pouvant affecter la fertilité des hommes et des femmes intoxiqués).