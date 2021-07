Passe sanitaire étendu : la liste des métiers concernés par l'obligation

Nouvelle donne dans la cohabitation avec le Covid-19. Face à la menace du variant Delta, la France a annoncé lundi 12 juillet la vaccination obligatoire pour les soignants à la rentrée et l'extension du passe sanitaire à de nouvelles activités dès cet été.

À partir du 21 juillet, les personnes désireuses d'accéder à un lieu de culture ou de loisir avec plus de 50 personnes devront présenter un passe sanitaire valide, à savoir un schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 48 heures. Le dispositif sera étendu début août aux restaurants, bars, centres commerciaux et aux transports pour les trajets de longue distance.

Le périmètre d'application du passe sanitaire étendu doit encore être clarifié. Le gouvernement défendra ses nouvelles mesures devant les députés à partir du 21 juillet. Mais il semble déjà acquis que les salariés des établissements concernés par le dispositif seront logés à la même enseigne que les clients.

Les serveurs des bars et restaurants

Le porte-parole du gouvernement a confirmé mardi que les employés des bars et restaurants devraient avoir un passe sanitaire valide début août lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle obligation. Ils auront la possibilité de se faire vacciner ou de réaliser des tests tous les deux jours pour pouvoir continuer à accéder à leur lieu de travail.

"Ça serait incompréhensible pour beaucoup de Français qu'on demande un passe sanitaire pour limiter la contamination dans certains lieux à ces Français qui vont les fréquenter, mais qu'on ne le demande pas aux personnes qui travaillent dans ces lieux", a indiqué Gabriel Attal, mardi, tout en assurant que le gouvernement fera preuve de souplesse concernant les modalités d'application.

Le gouvernement n'a pas encore indiqué comment seront contrôlés les salariés. On ignore aussi si les autorités procèderont à des contrôles pour vérifier que salariés et entreprises sont en règle et quelles seront les conséquences pour les récalcitrants. Les représentants du secteur n'ont pas attendu ces précisions pour demander un report de l'obligation du passe sanitaire au mois de septembre.

Transports, centres commerciaux : les employés au contact des clients

La décision n'est pas encore tranchée pour les cheminots. Mais il semble déjà acquis que les personnels des opérateurs de transports au contact des clients, comme les contrôleurs SNCF, devront être titulaires d'un passe sanitaire. Une logique qui devrait aussi prévaloir pour les employés des centres commerciaux de grande superficie.

Le gouvernement n'a pas encore donné d'indication concernant les employés des cinémas, théâtres et salles de sports, où le passe sanitaire deviendra aussi obligatoire cet été.

Dans son allocution de lundi, le chef de l'État a aussi annoncé une obligation vaccinale pour plusieurs catégories de population parmi lesquelles les soignants, les pompiers, les ambulanciers, les bénévoles au contact de personnes fragiles qui seront titulaires de fait d'un passe sanitaire valide à l'automne.