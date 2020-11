"On est en direct" - Coronavirus : "Il faut revenir sur terre", dit le Pr Raoult

publié le 08/11/2020 à 03:25

En plein contexte de seconde vague de l'épidémie de coronavirus, Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé était l'invité de l'émission hebdomadaire, On est en direct présentée par Laurent Ruquier sur France 2. L'ancien ministre est venu présenter son nouveau livre, préfacé par le professeur Raoult. À cette occasion, Laurent Ruquier s'est rendu à Marseille pour interviewer le célèbre et controversé spécialiste des maladies infectieuses.

Didier Raoult a notamment réagi à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus en France qui n'est pas due selon lui au comportement des Français en juillet et août dernier. "La mesure qui était raisonnable pour éviter une deuxième épidémie, c'était de fermer les frontières", explique t-il.

"À partir du moment où on a ouvert nos frontières, des centaines de milliers de personnes sont arrivées en France avec des virus nouveaux, des virus qui avaient des évolutions différentes. On sait maintenant, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le vaccin, que ces virus nouveaux peuvent vous infecter alors que vous avez déjà été infecté", poursuit le Pr Raoult.

"Ce n'est pas la peine de délirer avec l'émotion"

Laurent Ruquier a ensuite évoqué la colère d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale, qui avait pris en exemple un jeune homme dans un état grave, pour alerter sur les dangers de la maladie. Selon le professeur Raoult, ces cas sont loin d'être fréquents. "Nous avons eu, ici à l'IHU, trois personnes de moins de 60 ans qui sont mortes. Elles avaient 58, 59 et 59 ans".

"Il faut revenir sur terre", a t-il lancé. "Ce n'est pas la peine de délirer avec l'émotion, moi aussi je peux vous foutre la trouille tous les jours. Vous montrez une image terrible et tout le monde s'affole", poursuit il, confirmant que la moitié des morts de la Covid-19 ont plus de 85 ans et que 70% ont plus de 80 ans.

Le gel plus important que le masque

Selon le médecin, la transmission du virus se fait principalement par les mains. "La contamination des infections respiratoires se fait majoritairement par les mains. Si vous toussez c'est extrêmement faible", explique t-il. Selon lui, se laver les mains a beaucoup plus d'importance que le port du masque. "La seule fois où l'efficacité du masque est démontrée, c'est chez les soignants. Car les soignants sont très près", dit Didier Raoult.