Emmanuel Macron annonce un doublement des forces de sécurité aux frontières

et AFP

publié le 05/11/2020 à 13:01

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 5 novembre un doublement des forces contrôlant les frontières de la France, de 2.400 à 4.800. Cette nouvelle mesure vise à lutter contre la menace terroriste, les trafics et l'immigration illégale.

Ce doublement a été décidé "en raison de l'intensification de la menace" après les récents attentats, dont celui de Nice, a expliqué le chef de l'Etat à la frontière franco-espagnole au col du Perthus.



Dans un second temps, le président de la République s'est dit "favorable" à une refondation "en profondeur" des règles régissant l'espace Schengen de libre circulation en Europe. "J'appelle de mes vœux une refondation de Schengen et un plus grand contrôle", a-t-il ajouté, en précisant qu'il porterait "en ce sens des premières propositions au Conseil" européen de décembre.

En revanche, Emmanuel Macron a estimé jeudi qu'un changement de la Constitution n'était pas justifié. "Nous prendrons les lois qui sont nécessaires, si elles correspondent à des besoins identifiés (…) mais "la situation ne justifie pas de changer la Constitution", a déclaré le chef de l'État, face à des pressions de responsables politiques de droite et d'extrême droite.