Obésité : comment éviter à votre adolescent d'être en surpoids ?

publié le 28/08/2019 à 14:45

De plus en plus d'adolescents français sont en surpoids. C'est le résultat d'une étude menée par la Drees, le service statistique des ministères sociaux. 18,2% des adolescents en classe de 3e sont en surcharge pondérale, dont plus d'un quart (5,2%) sont obèses, conclut cette enquête de santé menée en 2016 et 2017 auprès de 7.200 élèves.

Ces proportions étaient respectivement de 17% et 3,8% en 2009 et 15,8% et 3,5% en 2001, rappelle la Drees, soulignant que la hausse est notable "en particulier pour les filles". Si chaque corps et chaque morphologie sont différents, certains conseils peuvent être utiles pour éviter d'être en surpoids ou si c'est déjà le cas, de retrouver un poids stable et adapté à sa morphologie.

La première des recommandations est de ne pas grignoter entre les repas. Stress, fatigue, besoin de réconfort, les raisons qui poussent à se réfugier dans la nourriture à toute heure de la journée peuvent être nombreuses. Mais il est possible de stopper cette mauvaise habitude.

Le petit-déjeuner, passe obligé souvent oublié

D'abord, comme l'explique Michel Cymes, en commençant sa journée par un petit-déjeuner équilibré. L'étude de la Drees montre par exemple que seule une moitié (52%) des collégiens scolarisés en éducation prioritaire déclarent prendre un petit déjeuner tous les matins, contre les deux tiers (65%) pour ceux des autres établissements. Pour ce premier repas de la journée, on privilégiera des sucres lents et si possible des céréales complètes.

Autre astuce pour éviter le grignotage : s'aérer. On a en effet tendance à manger lorsque l'on broie du noir ou tout simplement lorsque l'on s'ennuie chez soi. Enfin, boire une tisane, un thé ou un verre d'eau peut également atténuer la sensation de faim.

Prendre les repas à table

Pour éviter le surpoids à votre adolescent, un conseil important : le pousser à prendre ses repas à table et non pas devant un écran. Face à une télévision ou une tablette, l'enfant ne va pas s'apercevoir qu'il n'a plus faim, il va continuer de manger et ainsi augmenter de 20% à 30% sa ration calorique.



Il est évidemment recommandé de pratiquer une activité physique pour ne pas laisser les kilos s'accumuler et stagner. Le site mangerbouger.fr recommande ainsi une heure de sport par jour pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Il conseille par exemple le saut à la corde, les jeux de ballon ou encore la danse, à pratiquer un jour sur deux. Le site explique également aux parents quels menus sont les plus adaptés pour le régime alimentaire d'un adolescent, que ce soit au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter (pas obligatoire mais conseillé) et au dîner.