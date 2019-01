publié le 01/01/2019 à 14:05

La soirée du Nouvel An s'accompagne souvent d'une consommation excessive d'alcool... Et s'ensuit le lendemain la fameuse "gueule de bois". Maux de tête, vertiges, nausées, fatigue : on a envie de s'en débarrasser le plus vite possible.



La "gueule de bois", appelée scientifiquement "veisalgie", est provoquée par l'éthanol présent dans l'alcool. Une fois dans l'organisme, cette molécule se diffuse à vitesse grand V dans tous les organes. Et le corps souhaite de s'en débarrasser : c'est ce processus d'élimination qui donne naissance aux symptômes de la "gueule de bois".

Si elle est aussi désagréable, c'est que la "veisalgie" est une réelle intoxication. Le corps l'identifie comme un empoisonnement. L'éthanol présent dans l'estomac provoque des inflammations, ce qui peut donner lieu à des vomissements.

1. Se réhydrater

La première solution pour remédier au mal de crâne post-réveillon, c'est de boire de l'eau. Après une soirée alcoolisée, l'organisme est déshydraté. On peut donc boire 2 à 3 litres d'eau. Il est possible de les boire sous forme de tisane.



Évitez les jus de fruits : ils ne sont pas assez hydratants et vous donneront un apport en sucres trop important. Le thé et le café sont également déconseillés : ils augmentent le volume urinaire et accentuent ainsi la déshydratation.

2. Ne pas boire d'alcool

La légende qui veut qu'il faut "soigner le mal par le mal" reste une légende. Boire de l'alcool alors que l'on a la gueule de bois peut être néfaste.



"Si on a la gueule de bois, cela veut dire que notre foie a eu beaucoup de difficultés à détoxifier l'alcool au cours de la nuit, et donc il n'est pas prêt à refaire un effort supplémentaire. Il faut donc vraiment le mettre au repos", a expliqué à RTL Patrick Sérog, médecin-nutritionniste.

3. Ne pas manger trop gras

Même si on a envie de dévorer tout ce qu'on trouve sur son passage après une soirée arrosée, il faut se faire violence. Avec l'alcool, votre estomac et votre foie ont déjà beaucoup sollicités. Pour aider votre foie a éliminé l'alcool encore présent dans votre organisme, vaut mieux donc lui donner un petit coupe de pouce. Pour cela, il est préférable de manger léger, le plus maigre possible, comme une soupe ou un bouillon de légumes.