publié le 01/01/2019

Après des semaines sous les gaz lacrymogènes, les Champs Élysées ont fêté le passage à 2019 dans une ambiance apaisée et festive. Sur la longue avenue habillée de rouge, le compte à rebours avant 2019 a commencé vers 23h20 au son de Led Zeppelin. Sur l'Arc de Triomphe défilaient les articles de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, adoptée voici 70 ans



À minuit pile, les feux d'artifice ont jailli depuis le monument face à 250.000 personnes selon la préfecture de police, dont seuls 200 "gilets jaunes". Hamida, touriste algérienne de 52 ans, est rassurée : "on a vu des gilets jaunes mais ils étaient moins nombreux que ce qu'on craignait. C'est bien, parce qu'ils n'ont pas gâché la fête".

"Gilet jaune" venu se mêler aux fêtards depuis le département de l'Aisne, David, paysagiste de 38 ans, justifie, lui, sa présence : "Macron, on ne croit pas vraiment qu'il va nous écouter mais on continue la lutte".

Dans la foule, Tracy et Dean Peoow ont traversé la Manche et n'étaient pas "vraiment inquiets" malgré les boutiques presque toutes protégées par des panneaux de contreplaqué et la présence de policiers et militaires. "On espère qu'il n'y aura pas de problème !" ont-ils lancé en riant.

