publié le 20/12/2020 à 19:19

Dimanche 20 décembre, l'exécutif français a décidé d'interrompre pendant 48 heures les liaisons aériennes et ferroviaires avec le Royaume-Uni. Cette mesure concerne tous les déplacements de personnes en provenance de l'île britannique, "y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire", a indiqué Matignon à l'issue d'un Conseil de défense.

"Seul le fret non accompagné sera autorisé. Les flux de personnes ou de transports en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés", a ajouté le gouvernement. Les autorités françaises ont précisé que cette mutation du virus ne semble "pas entraîner, à ce stade des connaissances, une gravité accrue ou une résistance au vaccin".

Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen et Charles Michel ont échangé ce week-end pour évoquer la nouvelle souche du coronavirus circulant en Grande-Bretagne qui a conduit plusieurs pays européens à suspendre leurs vols. Cette nouvelle variante serait plus facilement transmissible et donc plus dangereuse que les précédentes, selon le gouvernement britannique.

Les Pays-Bas, l'Allemagne la Belgique ou encore l'Italie ont annoncé la suspension des vols et des trains avec le Royaume-Uni. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté appelé ses membres en Europe à "renforcer leurs contrôles" du fait de la nouvelle variante du coronavirus.

Plus d'informations à venir sur RTL...