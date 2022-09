Moustique : 41 cas de dengue détectés en France métropolitaine

Quarante-et-un cas de dengue ont été référencés en France en 2022, selon le bilan de Santé Publique France, un niveau très supérieur aux années précédentes, en particulier dans le sud du pays. C'est trois fois plus qu'en 2021.

La dengue est une maladie virale qui se traduit par une forte fièvre avec, dans de rares cas, une évolution vers une forme plus grave provoquant notamment des saignements.

Des cas ont notamment été enregistrés chez des personnes qui ne revenaient pas d'une zone de circulation du virus. Aujourd'hui, le moustique tigre, vecteur de cette maladie infectieuse, est implanté dans 67 départements métropolitains. Les conditions climatiques lui sont de plus en plus favorables et lui permettent de survivre beaucoup mieux.

Autre facteur de cette propagation : le retour de voyageurs provenant de zone tropicale où la dengue sévit davantage. Il suffit que cette population - souvent contaminée sans le savoir - se fasse à nouveau piquer pour entraîner une profusion des cas. D'autant que la femelle moustique, une fois contaminée, le reste. Et à chaque fois qu'elle va piquer, elle va transmettre le virus.

