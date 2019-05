publié le 07/05/2019 à 09:36

La question de la limite du quotient intellectuel revient souvent parmi les scientifiques. Succinctement, il n'existe aucune limite même si l’on ne connait personne dont le QI dépasse 230. On part du principe que si la planète terre avait un tel génie en magasin, ça se saurait.



Cependant, cela viendra peut-être un jour puisqu’on ne sait rien de l’hypothétique augmentation du volume du cortex de notre espèce et rien non plus de l’importance des nouvelles connexions susceptibles de se former entre nos neurones. À l'heure actuelle, les résultats aux tests de QI s'interprètent de façon simple.

On considère que le QI moyen tourne autour de 100. A partir de là, vous avez une fourchette qui va de 90 à 110 qui regroupe tous ceux qui ont une intelligence dite "moyenne". On trouve là un peu plus de 50% de la population. Entre 110 et 120, vous avez une intelligence supérieure à la moyenne et cela concerne environ 15% de la population. Au-delà de 130, vous êtes considéré comme un surdoué et faites partie des 2 à 3% de la population de cette tranche.

Un mathématicien au QI de 230

Les surdoués peuvent parfois se sentir seul et ont souvent des problèmes pour s’adapter à un monde conçu pour le plus grand nombre. Ils s’ennuient à l’école parce qu’ils comprennent tout avant que le prof ait terminé sa démonstration. Les témoignages de personnes surdouées qui ont souffert ne se comptent d'ailleurs plus.



À partir de 130, on est donc considéré comme surdoué et il faut savoir qu'Einstein avait un QI de 160, cela relève donc du génie. Mais il y a mieux avec un QI de 230, un mathématicien australien de 43 ans qui s’appelle Terence Tao. Il croule sous les prix, à commencer par la médaille Fields, le Nobel de maths. À 2 ans, il savait lire, il a appris tout seul et à 21 ans seulement, il décrochait son doctorat.



Pour vérifier si vous n'êtes pas, sur un malentendu, le nouveau Terence Tao, faites attention aux arnaques qui circulent sur Internet. Le mieux, pour un test fiable, est de s’adresser à un psychologue agréé et surtout, de ne pas paniquer si le résultat vous déçoit. Nombreux sont les psychologues qui estiment que ce type d’évaluation de l’intelligence d’une personne ne tient pas compte de certains de ses aspects, comme l’intelligence émotionnelle ou relationnelle. Les tests actuels n’évaluent que la logique, la compréhension et votre aptitude à l’analyse.