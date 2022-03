Michel Cymes vous explique pourquoi les sodas sont les ennemis de notre organisme

Dans cet épisode, Michel Cymes vous explique pourquoi il faut fuir les sodas, ces boissons pétillantes et sucrées que l'on adores siroter l'été. Premier grief chaque litre avalé correspond à environ 20 carrés de sucre appelé à venir obstruer vos artères.

Surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires, vieillissement cellulaire, la liste des tares des sodas se suffit à elle-même. Le soda a aussi l'inconvénient de produire un pic d'insuline qui réveille la sensation de faim et vous pousse à trop manger. Privilégiez l'eau du robinet ou en bouteille, plate ou gazeuse ou encore les soupes froides de légumes ou de fruits, au fort pouvoir désaltérant.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour limiter les excès et contrôler vos apports.

