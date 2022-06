Michel Cymes vous explique comment reconnaître et aider un enfant hyperactif

Dans ce nouvel épisode, Michel Cymes s'intéresse aux enfants hyperactifs. Une situation difficile à appréhender car il n'y a pas de marqueur biologique précis de l'hyperactivité. Pour le savoir, il faut consulter un neuro-psychologue qui va mener un test pour établir son diagnostic.

Certains symptômes doivent alerter : l’agitation, l’inattention et l’impulsivité sont les principaux signaux. Mais tous les enfants qui en font preuve ne sont hyperactifs pour autant. Michel Cymes explique en détail ce que recouvrent ces notions et dans quels cas il faut s'inquiéter.



Une fois le diagnostic posé, il existe des traitements. Et un changement de mode de vie peut aussi s'envisager en limitant les écrans et en introduisant un animal de compagnie dans le foyer.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à celle de vos enfants et vous donne quelques conseils pour les accompagner au fil de leur développement.

