publié le 20/12/2018 à 10:47

On aborde la période des fêtes, dans les deux semaines à venir on va bien manger, parfois trop et il en est quelques uns qui restent forcément au tapis avec une bonne petite gastro. Vous connaissez le programme : diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales.



La tendance c'est de s'éloigner des autres, car la gastro est hyper contagieuse. Même malade il faut s'alimenter un peu et surtout se réhydrater. Ne sont autorisés en cas de gastro que le thé, la tisane et l'eau et je vous conseille même de mettre un peu de sel dans votre verre d'eau pour compenser la perte de minéraux.

Dans votre assiette, le plat de prédilection à adopter ce sont les carottes ! Il n'y a rien de plus doux pour le système digestif. Mais attention, les carottes cuites et même très cuites, surtout pas cru. Pour les accompagner, du riz blanc, également bien cuit et non rincé pour conserver tout l'amidon qu'il contient.

Pour ceux qui veulent absolument manger de la viande, je conseille du blanc de poulet ou de dinde ou encore une bonne vieille tranche de jambon. Côté fromage et dessert, contentez-vous de yaourts au bifidus et de rondelles de banane et de banane seulement.