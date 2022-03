Dans cet épisode, Michel Cymes vous donne des conseils pour bien digérer lors des repas de fêtes. Une bonne digestion est importante pour éviter de souffrir de brûlures d'estomac, d'aigreurs ou de constipation. Il est facile d'échapper à ces complications en respectant certaines règles.

La plus importante de toute : pensez à bien mastiquer lorsque vous mangez. Mâcher fait saliver et la salive favorise une bonne digestion car elle contient des enzymes nécessaires à la dégradation des aliments pour mieux les faire assimiler par l'organisme. Donc, n'allez pas trop vite. Un repas dure au minimum 20 minutes.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel An (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

