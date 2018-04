publié le 27/04/2018 à 09:48

Créer un souvenir de toutes pièces. Ça peut paraître fou, mais Steve Ramirez, un professeur de 30 ans à l'université de Boston (États-Unis) a réussi à inventer un souvenir en manipulant le cerveau d'une souris.



Il a au préalable modifié génétiquement les neurones de la souris, avant de la placer dans une boîte. Steve Ramirez a attendu que la souris s'habitue à cette boîte et en conserve un souvenir précis.

Le chercheur a ainsi pu identifier dans l'hippocampe du cerveau les neurones qui travaillaient pour se constituer ce souvenir. Ensuite, il a mis la souris dans une autre boîte différente de la première.

Décharge électrique

Il a alors réactivé le souvenir de la première boite dans le cerveau de la souris, une manipulation rendue possible car les neurones étaient génétiquement modifiés, tout en lui envoyant une petite décharge électrique.



Steve Ramirez a enfin replacé la souris dans la première boîte et s'est aperçu qu'elle paniquait. Elle avait peur de recevoir une nouvelle décharge, puisqu'elle avait associé la douleur au souvenir de la première boîte.

Des questions éthiques

À travers cette expérience, on s'aperçoit qu'il est possible de manipuler des souvenirs, de les activer et donc également de les effacer, d'influer sur leur densité. On pourrait s'en servir pour soigner des personnes dépressives ou souffrant de stress post traumatique, en effaçant les souvenirs douloureux.



Mais cette expérience pose problème. Elle montre qu'on peut manipuler les souvenirs d'autrui. La modification génétique des neurones est une technique invasive : ça passe sur une souris, mais pour l'homme ça soulève des questions éthiques.