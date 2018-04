Les astuces de Michel Cymes pour maigrir sans faire de régime

publié le 26/04/2018 à 10:19

Maigrir sans faire de régime. Beaucoup en rêvent, et Michel Cymes nous dévoile quelques petites astuces pour éviter de prendre du poids avec des comportements simples, qui vont feinter notre cerveau. Ces astuces peuvent paraître futiles, mais elles ont fait leurs preuves.



La première consiste à ne jamais faire ses courses le ventre vide. Si vous poussez votre caddie en ayant déjà mangé auparavant, vous serez moins attiré par les produits les plus gras, souvent mis en avant qui pourraient vous tenter si vous aviez faim au moment de les voir.

Oubliez le repas au lit ou dans le canapé : il est également important de se mettre à table pour manger, avec tout le cérémonial qui entoure le repas. Car manger, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi se faire plaisir.

Manger avec les yeux

Si on dresse la table dans les règles de l'art, qu'on est attentif à quelques détails de décoration, ou encore qu'on prépare soi-même le repas, on aura réveillé d'autres sens (l'odorat, la vue...) et tout cela avant même de se mettre à table. On arrivera alors plus vite au sentiment de satiété. Car le cerveau mange aussi avec les yeux, mais là, le corps ne grossit pas.



Enfin, il faut se brosser les dents dès que le repas est terminé, et ne pas attendre. Pour le cerveau, c'est un signe qui dit qu'on en a fini avec l'alimentation. Vous céderez ainsi beaucoup moins à l'appel du grignotage, et même de la cigarette.