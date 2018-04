et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/04/2018 à 10:11

Connaissez-vous les acrochordons ? Cette sorte d'excroissance de la peau est un tout petit bout de chair plus ou moins difforme qui traîne à la surface de la peau, explique Michel Cymes. Cela ressemble un peu à un grain de beauté ou à une crotte de nez parfois.



On ne sait en revanche pas d'où viennent les acrochordons. Mais on remarque que les personnes avec quelques kilos en trop sont souvent touchées, tout comme les personnes dont les parents ont eu des acrochordons. Il y aurait donc peut-être une part héréditaire. Certains parlent aussi de résistance à l'insuline ou d'hypertension artérielle, mais encore une fois, cela reste spéculatif.

Sans danger

Ce n'est heureusement pas une priorité de santé publique. Les acrochordons ce n'est pas grave. Mais cela peut être agaçant ou une source de complexe pour certains. On les trouve souvent là où la peau fait des plis, comme dans le cou, sous les aisselles.

Si on veut agir contre ses acrchordons, il faut absolument aller consulter un dermatologue. Et ne surtout pas lire les mauvais conseils que l'on trouve sur internet, comme couper l'excroissance aux ciseaux.