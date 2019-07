Et si le chanvre devenait la plante du 3ème millénaire ?

publié le 26/04/2019 à 13:00

Considéré comme une drogue dure responsable d’addiction, de troubles psychologiques plus ou moins graves et d’accidents, le chanvre est mal vu par les autorités françaises. Mais peu de gens savent que ce végétal, magnifié par certains et honni par d’autres, peut être utilisé dans l’alimentation, la fabrication de fibres végétales ou encore comme remède efficace à de multiples maux. On en parle avec notre invité, le docteur Franck Gigon.



Stupéfiant ! Le chanvre va-t-il sauver le monde

à lire : Stupéfiant ! Le chanvre va-t-il sauver le monde publié aux éditions de L'Opportun.