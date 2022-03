Michel Cymes : comment faire face aux troubles mentaux qui affectent les enfants tôt

ENFANTS - 2/5. Les troubles mentaux touchent les enfants de plus en plus jeunes

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux troubles mentaux qui sont susceptibles de toucher les plus jeunes. Et ils sont nombreux : dépression, anxiété, troubles du comportement... Les enfants ont la tête à l'envers de plus en plus tôt. Dans tous les pays occidentaux.

Pour le médecin, le problème n'est pas tant de s'en rendre compte que de changer notre manière de fonctionner par rapport à ce type de problème quand il est identifié. Les parents ne doivent pas bouder la pédopsychiatrie, même si l'offre en la matière est très limitée en France. On manque de profs dans les facs alors que la demande progresse. Un moyen, cependant, c'est la téléconsultation. Pensez-y.

