Michel Cymes : ce qu'il faut faire si l'on croit que son enfant est harcelé à l'école

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à une situation sensible pour les enfants et leurs parents, le harcèlement. Si l'on a le sentiment que sa progéniture est dans cette situation, il est primordial d'ouvrir le dialogue. Mais rien n'est aussi compliqué à faire car les enfants harcelés ont tendance à se refermer sur eux-mêmes.

N'y allez pas frontalement, parlez plutôt de votre propre vécu et de situations générales pour l'amener à dire s'il y a été confronté de près ou de loin. Citez un article que vous avez lu ou un reportage sur le sujet. Et ainsi, en douceur, vous parviendrez à lui demander s'il y a des enfants qui lui causent des soucis à l'école.



Il s'agit ensuite de se tourner vers les interlocuteurs privilégiés, l'encadrement scolaire et le corps médical, pour établir le constat que votre enfant est victime de harcèlement, puis éventuellement de porter plainte ensuite. Si l'enfant demande à changer de classe ou d'école, ne lui refusez pas.

Enfin, cet épisode est l'occasion de repenser la façon dont s'est construit votre enfant dans son cercle familial, pour lui transmettre davantage de confiance, même si dans chaque affaire de harcèlement, le fautif est avant tout le harceleur.

